Прокуратура проситиме довічне ув'язнення матері, з вини якої від голоду помер її однорічний син
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прокуратура столиці наполягає на довічному позбавленні волі для жінки, з вини якої від голоду загинув її однорічний син. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“27 серпня 2019 року у Голосіївському районному суді м. Києва за підтримання державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 1 відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням киянки, яка на 11 днів залишила без нагляду двох своїх малюків в закритій кімнаті, один з яких помер від голоду”, — вказано у повідомленні.
Дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України).
Під час дебатів прокурор підтримала весь обсяг наведених у суді доказів та попросила суд призначити обвинуваченій найсуворіше покарання, передбачене Кримінальним кодексом України, у вигляді довічного позбавлення волі.
У свою чергу обвинувачена у ході дебатів своєї вини у скоєному не визнала. Заслухавши сторони, суд видалився в нарадчу кімнату та призначив дату оголошення вироку на 29 серпня 2019 року.
Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.
Як повідомляв УНН, в Одеській області виправдали обвинуваченого у некрофілії, прокуратура оскаржуватиме.