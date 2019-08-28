Прокуратура будет просить пожизненное заключение матери, по вине которой от голода умер ее годовалый сын
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Прокуратура столицы настаивает на пожизненном лишении свободы для женщины, по вине которой от голода погиб ее годовалый сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“27 августа 2019 года в Голосеевском районном суде г. Киева за поддержание государственного обвинения Киевской местной прокуратурой № 1 состоялись судебные прения в производстве по обвинению киевлянки, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малышей в закрытой комнате, один из которых умер от голода ”, - указано в сообщении.
Действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Во время дебатов прокурор поддержала весь объем приведенных в суде доказательств и попросила суд назначить обвиняемой суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, в виде пожизненного лишения свободы.
В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов своей вины в содеянном не признала. Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату и назначил дату оглашения приговора на 29 августа 2019 года.
Напомним, жуткое преступление произошло в декабре 2016 года. 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.
Как сообщал УНН, в Одесской области оправдали обвиняемого в некрофилии, прокуратура обжалует.