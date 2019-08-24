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В Одеській області виправдали обвинуваченого у некрофілії, прокуратура оскаржуватиме

В Одеській області виправдали обвинуваченого у некрофілії, прокуратура оскаржуватиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прокуратура Одеської області має намір оскаржити вирок у справі некрофілів, які вбили жінку та ґвалтували тіло, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Органами прокуратури двоє чоловіків обвинувачувалися в суді в умисному вбивстві у змові дівчини та неодноразовій нарузі над її тілом (п. 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 297 КК України).

“Поряд із цим, нещодавно вироком Овідіопольського районного суду одного з них визнано винним у вбивстві та глумлінні над покійною, іншого взагалі виправдано у співучасті в позбавленні життя жінки та засуджено лише за ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом)”, — вказано у повідомленні.

У пресслужбі також додали: “Прокуратура категорично не згодна з такою позицію суду, готує апеляцію та буде вимагати засудження обох учасників злочину за вчинення умисного вбивства за попередньою змовою з подальшим глумлінням над тілом”.

Варто нагадати, що наприкінці липня у Київській області поліцейські затримали педофіла.

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