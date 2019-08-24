В Одесской области оправдали обвиняемого в некрофилии, прокуратура обжалует
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Прокуратура Одесской области намерена обжаловать приговор по делу некрофилов, которые убили женщину и насиловали тело, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Органами прокуратуры двое мужчин обвинялись в суде в умышленном убийстве в сговоре девушки и неоднократной надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины).
“Наряду с этим, недавно приговором Овидиопольского районного суда одного из них признан виновным в убийстве и глумлении над покойной, другой вообще оправдан в соучастии в лишении жизни женщины и приговорен только по ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом)”, — указано в сообщении.
В пресс-службе также добавили: “Прокуратура категорически не согласна с такой позиции суда, готовит апелляцию и будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом”.
Стоит напомнить, что в конце июля в Киевской области полицейские задержали педофила.