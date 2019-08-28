Полиция расследует два аналогичных самоубийства в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.
В обоих случаях погибшие ребята 1991 года рождения покончили жизнь самоубийством выстрелом из гладкоствольного ружья. События произошли вчера утром, 27 августа, в с. Чопилки, Переяслав-Хмельницкого района, и после обеда в г. Яготин.
“Полиция Киевщины напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности обращения с огнестрельным оружием. А также призывает граждан добровольно сдавать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранятся без соответствующих документов”, — указано в сообщении.
Такие уголовные правонарушения влекут за собой наказание в виде ограничения или лишения свободы, в соответствии со ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным фактам открыто два уголовных производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой “самоубийство”. Продолжается следствие.
Напоминаем, прокуратура будет просить пожизненное заключение матери, по вине которой от голода умер ее годовалый сын.