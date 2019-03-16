Полиция не фиксировала нарушений во время акции в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Анонсированная организацией "Национальный корпус" акция переместилась с Майдана Независимости на улицу Банковую, где находится Администрация Президента. По состоянию на 14:45 никаких правонарушений со стороны участников акции зафиксировано не было. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП города.
"На Майдане все закончилось тихо и спокойно, участники акции находятся сейчас в другом месте, пошли на Банковую. Та часть акции, которая состоялась на Майдане, прошла спокойно", - сообщили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, демонстранты уже переместились с Майдана Независимости на улицу Банковую и сейчас находятся там.
На вопрос журналиста о том, поступали уже сообщения о нарушениях во время мероприятий на Банковой, в пресс-службе отметили: "Нет никаких".
В то же время по информации пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, в массовых мероприятиях столицы принимают участие около 2000 человек.
Как сообщал УНН, в центре Киева собрались люди на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-акции.