Поліція не фіксувала порушень під час акції у центрі Києва

КИЇВ. 16 березня. УНН. Анонсована організацією "Національний корпус" акція перемістилась з Майдану Незалежності на вулицю Банкову, де розташована Адміністрація Президента. Станом на 14:45 жодних правопорушень з боку учасників акції зафіксовано не було. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП міста Київ.