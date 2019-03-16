Поліція не фіксувала порушень під час акції у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Анонсована організацією "Національний корпус" акція перемістилась з Майдану Незалежності на вулицю Банкову, де розташована Адміністрація Президента. Станом на 14:45 жодних правопорушень з боку учасників акції зафіксовано не було. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП міста Київ.
"На Майдані все закінчилось тихо і спокійно, учасники акції знаходяться зараз в іншому місці, пішли на Банкову. Та частина акції, яка відбулась на Майдані, пройшла спокійно", - повідомили у прес-службі.
За інформацією прес-служби, демонстранти уже перемістились з Майдану Незалежності на вулицю Банкову і наразі перебувають там.
На запитання журналіста про те, чи надходили вже повідомлення про порушення під час заходів на Банковій, у прес-службі зазначили: "Немає жодних".
Водночас за інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, у масових заходах столиці бере участь близько 2000 осіб.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва зібралися люди на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.
Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій. Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції.