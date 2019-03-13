Полиция Харькова выясняет информацию об избиении 5-ю детьми мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сейчас полиция Харькова выясняет информацию о видео которое появилось в социальной сети на котором пятеро детей били мужчину по ногам и туловищу на улице. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
"Сейчас выясняем информацию о (видео из социальной сети на котором пятеро детей бьют мужчины - ред.)" - сказали в пресс-службе.
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Напомним, в Днепре на родителей подростков, которые издевались над пенсионером, составили админпротоколы.
Как сообщал УНН, в Житомирской области учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанес побои ученику.
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Напомним, во Львовской области, в городе Золочев, 14-летнюю школьницу, избили ее сверстники.