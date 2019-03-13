Полиция Харькова выясняет информацию об избиении 5-ю детьми мужчины

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сейчас полиция Харькова выясняет информацию о видео которое появилось в социальной сети на котором пятеро детей били мужчину по ногам и туловищу на улице. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.