У Дніпрі підлітки знущалися з пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Дніпрі на батьків підлітків, які знущалися з пенсіонера, склали адмінпротоколи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Поліція Дніпра перевірила інформацію з мережі Інтернет, де "школярки знущаються з пенсіонера". За даним фактом встановлені підлітки, зафіксовані на відео", - йдеться в повідомленні.
У поліція зазначили, що на батьків підлітків склали два адмінпротоколи за ч. 3 ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
"Співробітники відділу ювенальної превенції поспілкувалися з ними та їх батьками. Також для недопущення подібних випадків у майбутньому була проведена профілактична бесіда з однокласниками школярок. Чоловік, зафіксований на відео, до поліції із заявою не звертався", - додали у ГУНП.
Нагадаємо, на столичному Печерську група підлітків побила чоловіка.