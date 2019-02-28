У Дніпрі підлітки знущалися з пенсіонера

"Поліція Дніпра перевірила інформацію з мережі Інтернет, де "школярки знущаються з пенсіонера". За даним фактом встановлені підлітки, зафіксовані на відео", - йдеться в повідомленні.

У поліція зазначили, що на батьків підлітків склали два адмінпротоколи за ч. 3 ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

"Співробітники відділу ювенальної превенції поспілкувалися з ними та їх батьками. Також для недопущення подібних випадків у майбутньому була проведена профілактична бесіда з однокласниками школярок. Чоловік, зафіксований на відео, до поліції із заявою не звертався", - додали у ГУНП.

Нагадаємо, на столичному Печерську група підлітків побила чоловіка.