В Днепре подростки издевались над пенсионером
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Днепре на родителей подростков, которые издевались над пенсионером, составили админпротоколы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Полиция Днепра проверила информацию из сети Интернет, где "школьницы издеваются над пенсионером". По данному факту установлены подростки, зафиксированные на видео", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что на родителей подростков составили два админпротокола по ч. 3 ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
"Сотрудники отдела ювенальной превенции пообщались с ними и их родителями. Также для недопущения подобных случаев в будущем была проведена профилактическая беседа с одноклассниками школьниц. Мужчина, зафиксированный на видео, в полицию с заявлением не обращался", - добавили в ГУНП.
Напомним, на столичном Печерске группа подростков избила мужчину.