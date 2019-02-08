На Львівщині 14-річну школярку жорстоко побили ровесниці

У Золочівський відділ поліції з письмовою заявою звернулася 14-річна місцева школярка. Дівчинка повідомила, що близько 15.00 на міському стадіоні її побили візуально знайомі дівчата. Зі слів потерпілої, вони повалили її на землю та нанесли кілька ударів по обличчю, а також тягнули за волосся. В цей час поруч стояли троє хлопців, які спостерігали за ними, але не втручалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція розпочала перевірку за фактом бійки між школярками

"У школярки медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої",- повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановили особи усіх учасників події. Ними виявилися місцеві дівчата віком 14-15 років, учениці різних шкіл Золочева.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження - ред.) Кримінального кодексу України. Вчинене карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року. Наразі правоохоронці опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у Донецькій області хлопця притягнули до адміністративної відповідальності за булінг.