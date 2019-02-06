Поліція розпочала перевірку за фактом бійки між школярками

“6 лютого у соціальній мережі з’явилось відео, на якому зафільмовано побиття неповнолітньої однолітками. Подія відповідним чином зареєстрована. Встановлено особу кривдниці, встановлюється потерпіла та інші учасники. Водночас поліція просить не поширювати відео, яке містить сцени жорстокості”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нині працівники Житомирського відділу поліції спілкуються із 14-річною дівчиною, яка є однією з основних дійових осіб на відео. Раніше вона уже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських через залишення місця проживання та інші негативні прояви поведінки.

Також з’ясовуються й інші учасники бійки, зафільмовані на відео.

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“Станом на 17.00 поліцейські встановили особу дівчинки, яку б’ють, а також частину інших учасників події. Усі вони учениці кількох шкіл обласного центра. Триває подальша перевірка”, — резуюмують у повідомленні прес-служби поліції.

Як повідомляв УНН, на Київщині батьків неповнолітньої дівчини притягнуто до адміністративної відповідальності через те, що їхня донька-школярка знущалася над іншою ученицею. Також за фактом нанесення тілесних ушкодження 14-річний жительці села Вишеньки Бориспільського району відкрито кримінальне провадження.