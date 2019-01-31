Булінг на Донеччині: неповнолітній поскаржився на знущання одногрупника

У прес-службі повідомили, що у поліцію звернувся неповнолітній, який вже тривалий час піддається булінгу з боку одногрупника. Хлопець повідомив, що спочатку він намагався ігнорувати задирання, сподіваючись, що образнику набридне, але ситуація лише загострювалась.

“Працівниками ювенальної превенції була проведена профілактична бесіда із кривдником (булером) та останнього було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173-4 „Булінг“ (цькування) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що працівники ювенальної превенції знайомлять дітей зі змінами в законодавстві України, які гарантують захист постраждалим від булінгу, а також попереджають про наслідки, які чекають булерів.

Нагадаємо, у січні цього року вступив у силу закон про протидію булінгу.

Документ вперше вводить в українське законодавство поняття “булінг”, як “моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення”.

Окрім цього, законопроект передбачає систему штрафів за цькування, зокрема, якщо особа піддала іншу особу булнгу вперше, то вона зобов’язана буде сплатити від двадцяти (340 грн) до п’ятдесяти (850 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ці дії вчинив неповнолітній від 14 до 16 років, штраф повинні будуть сплатити батьки. За повторне цькування винуватець повинен буде сплатити від ста (1700 грн) до двохсот (3400 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

До відповідальності притягується і керівник освітньої установи, якщо вчасно не повідомив про факти булінгу до органів поліції (штраф від 850 до 1700 гривень).