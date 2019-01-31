Буллинг в Донецкой области: несовершеннолетний пожаловался на издевательства одногруппника

В пресс-службе сообщили, что в полицию обратился несовершеннолетний, который уже длительное время подвергается буллингу со стороны одногруппника. Парень сообщил, что сначала он пытался игнорировать задирания, надеясь, что оскорбителю надоест, но ситуация только обострялась.

"Сотрудниками ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с обидчиком (булером) и последнего было привлечено к административной ответственности по ст. 173-4 "буллинг" (травля) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что работники ювенальной превенции знакомят детей с изменениями в законодательстве Украины, которые гарантируют защиту пострадавшим от буллинга, а также предупреждают о последствиях, которые ждут булера.

Напомним, в январе этого года вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Документ впервые вводит в украинское законодательство понятия "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения".

Кроме этого, законопроект предусматривает систему штрафов за травлю, в частности, если лицо подвергло другое лицо булингу впервые, то она обязана будет оплатить от двадцати (340 грн) до пятидесяти (850 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. Если эти действия совершил несовершеннолетний от 14 до 16 лет, штраф должны будут оплатить родители. За повторную травлю виновник должен будет оплатить от ста (1700 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

К ответственности привлекается и руководитель образовательного учреждения, если вовремя не сообщил о фактах буллинга в органы полиции (штраф от 850 до 1700 гривен).