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Полиция начала проверку по факту драки между школьницами

Киев  •  УНН

 • 9354 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальная полиция Украина начала проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки ее сверстниками на Житомирщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"6 февраля в социальной сети появилось видео, на котором снято избиение несовершеннолетней ее сверстниками. Событие соответствующим образом зарегистрировано. Установлена личность обидчицы, устанавливается потерпевшая и другие участники. В то же время полиция просит не распространять видео, содержащее сцены жестокости", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас работники Житомирского отдела полиции общаются с 14-летней девушкой, которая является одной из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за оставление места проживания и другие негативные проявления поведения.

Также устанавливаются и другие участники драки, снятые на видео.

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"По состоянию на 17:00 полицейские установили личность девочки, которую бьют, а также часть других участников события. Все они ученицы нескольких школ областного центра. Продолжается проверка", - резюмируют в сообщении пресс-службы полиции.

Как сообщал УНН, в Киевской родителей несовершеннолетней девушки привлечекли к административной ответственности за то, что их дочь-школьница издевалась над другой ученицей. Также по факту нанесения телесных повреждения 14-летней жительнице села Вишенки Бориспольского района открыто уголовное производство.

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