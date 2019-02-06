Полиция начала проверку по факту драки между школьницами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальная полиция Украина начала проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки ее сверстниками на Житомирщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"6 февраля в социальной сети появилось видео, на котором снято избиение несовершеннолетней ее сверстниками. Событие соответствующим образом зарегистрировано. Установлена личность обидчицы, устанавливается потерпевшая и другие участники. В то же время полиция просит не распространять видео, содержащее сцены жестокости", - говорится в сообщении правоохранителей.
Сейчас работники Житомирского отдела полиции общаются с 14-летней девушкой, которая является одной из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за оставление места проживания и другие негативные проявления поведения.
Также устанавливаются и другие участники драки, снятые на видео.
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"По состоянию на 17:00 полицейские установили личность девочки, которую бьют, а также часть других участников события. Все они ученицы нескольких школ областного центра. Продолжается проверка", - резюмируют в сообщении пресс-службы полиции.
Как сообщал УНН, в Киевской родителей несовершеннолетней девушки привлечекли к административной ответственности за то, что их дочь-школьница издевалась над другой ученицей. Также по факту нанесения телесных повреждения 14-летней жительнице села Вишенки Бориспольского района открыто уголовное производство.