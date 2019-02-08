Во Львовской области 14-летнюю школьницу жестоко избили сверстницы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. ВО Львовской области, в городе Золочев, 14-летнюю школьницу избили ее сверстники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
В Золочевский отдел полиции с письменным заявлением обратилась 14-летняя местная школьница. Девочка сообщила, что около 15.00 на городском стадионе ее избили визуально знакомые девушки. По словам потерпевшей, они повалили его на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но не вмешивались.
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"У школьницы медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы", - сообщили в Нацполиции.
Полицейские установили личности всех участников события. Ими оказались местные девушки в возрасте 14-15 лет, ученицы разных школ Золочева.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение - ред.) Уголовного кодекса Украины. Совершенное наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами до двухсот часов, или исправительными работами до одного года. Сейчас правоохранители опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области парня привлекли к административной ответственности за буллинг.