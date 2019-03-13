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Поліція Харкова з’ясовує інформацію про побиття 5-ма дітьми чоловіка

Поліція Харкова з’ясовує інформацію про побиття 5-ма дітьми чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Наразі поліція Харкова з’ясовує інформацію стосовно відео яке з’явилося в соціальній мережі на якому п’ятеро дітей били чоловіка по ногах та тулубу на вулиці. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Харківській області.

"Наразі з’ясовуємо інформацію стосовно (відео із соціальної мережі на якому п’ятеро дітей б'ють чоловіка – ред.)" - сказали в прес-службі.

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Нагадаємо, у Дніпрі на батьків підлітків, які знущалися з пенсіонера, склали адмінпротоколи.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області вчитель іноземної мови під час проведення уроку у другому класі, у присутності інших дітей, завдав побоїв учневі.

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Нагадаємо, на Львівщині, у місті Золочів, 14-річну школярку, побили її однолітки.

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