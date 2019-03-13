Поліція Харкова з’ясовує інформацію про побиття 5-ма дітьми чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Наразі поліція Харкова з’ясовує інформацію стосовно відео яке з’явилося в соціальній мережі на якому п’ятеро дітей били чоловіка по ногах та тулубу на вулиці. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Харківській області.
"Наразі з’ясовуємо інформацію стосовно (відео із соціальної мережі на якому п’ятеро дітей б'ють чоловіка – ред.)" - сказали в прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зменшилася кількість злочинів, скоєних неповнолітніми
Нагадаємо, у Дніпрі на батьків підлітків, які знущалися з пенсіонера, склали адмінпротоколи.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області вчитель іноземної мови під час проведення уроку у другому класі, у присутності інших дітей, завдав побоїв учневі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неповнолітні найчастіше скоюють злочини проти власності
Нагадаємо, на Львівщині, у місті Золочів, 14-річну школярку, побили її однолітки.