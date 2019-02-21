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Учитель під час уроку побив другокласника

Учитель під час уроку побив другокласника

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Житомирській області учителя судитимуть за побиття другокласника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спричинення побоїв школяру учителем однієї із загальноосвітніх шкіл міста Малина", - йдеться в повідомленні.

У кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 126 КК України - умисне завдання удару, побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень - було затверджено обвинувальний акт і скеровано його до суду для розгляду по суті.

За даними слідства, вчитель іноземної мови під час проведення уроку у другому класі, у присутності інших дітей, завдав побоїв учневі.

"Причиною, яка так розлютила 61-річного "педагога", стала поведінка учня: хлопчик нагнувся підняти свою ручку, яка впала і закотилася під парту. Довго не роздумуючи, учитель схопив дитину за волосся та вдарив у висок", - прокоментували прокуратурі.

Справу розглядатиме Малинський районний суд, а Коростишівська місцева прокуратура здійснюватиме підтримання публічного обвинувачення, уточнили у відомстві.

Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, у Борисполі невідомий жорстоко побив викладача англійської.

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