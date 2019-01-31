У Борисполі жорстоко побили викладача англійської

“У Борисполі, 26 січня викладача англійської мови, громадянина України Мохамеда Сісейя жорстоко побив невідомий. Наразі чоловік перебуває в тяжкому стані у Бориспільській ЦРЛ. Зараз проводимо досудове розслідування, опитали близько п’яти свідків, які могли бачити цей інцидент”, — розповів Жукович.

Свідки розповіли, що між постраждалим та злочинцем стався конфлікт, в результаті якого невідомий побив чоловіка, проте не пограбував.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 122 КК України — умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Нагадаємо, у столичному ліцеї між батьком учня ліцею та вчителем стався конфлікт, в результаті якого працівника навчального закладу з травмами голови та розривом легені госпіталізували до лікарні.

Чоловіку, який побив вчителя фізкультури в школі на Оболоні, 19 січня обрали запобіжний захід.