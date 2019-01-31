В Борисполе жестоко избили преподавателя английского
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"В Борисполе, 26 января, преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя жестоко избил неизвестный. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", - рассказал Жукович.
Свидетели рассказали, что между пострадавшим и преступником произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил.
Открыто уголовное производство по статье 122 УК Украины - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Напомним, в столичном лицее между отцом ученика лицея и учителем произошел конфликт, в результате которого работника учебного заведения с травмами головы и разрывом легкого госпитализировали в больницу.
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