В Борисполе жестоко избили преподавателя английского

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84799 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103668 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138660 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126507 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164651 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117955 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141538 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Борисполе жестоко избили преподавателя английского

В Борисполе жестоко избили преподавателя английского

Киев  •  УНН

 • 16954 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"В Борисполе, 26 января, преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя жестоко избил неизвестный. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", - рассказал Жукович.

Свидетели рассказали, что между пострадавшим и преступником произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил.

Открыто уголовное производство по статье 122 УК Украины - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Напомним, в столичном лицее между отцом ученика лицея и учителем произошел конфликт, в результате которого работника учебного заведения с травмами головы и разрывом легкого госпитализировали в больницу.

Мужчине, который побил учителя физкультуры в школе на Оболони, 19 января избрана мера пресечения.

Украинские Национальные Новости

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