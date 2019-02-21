Учитель во время урока избил второклассника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Житомирской области учителя будут судить за избиение второклассника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту причинения побоев школьнику учителем одной из общеобразовательных школ города Малина", - говорится в сообщении.
В уголовном производстве по ч. 1 ст. 126 УК Украины - умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений - был утвержден обвинительный акт и направлено его в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанес побои ученику.
"Причиной, которая так разозлила 61-летнего "педагога", стало поведение ученика: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Долго не раздумывая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок", - прокомментировали прокуратуре.
Дело будет рассматривать Малинский районный суд, а Коростышевская местная прокуратура будет осуществлять поддержание публичного обвинения, уточнили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.
Напомним, в Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского.