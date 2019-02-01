Неповнолітні найчастіше скоюють злочини проти власності

Так з усіх скоєних неповнолітніми минулого року злочинів (4 750 облікованих злочинів скоєних неповнолітніми або за їхньої участі, де розслідування завершене) 3 551 становлять злочини проти власності (з них особливо тяжких 32).

На другому місті за кількістю розмістилися злочини проти життя та здоров’я особи – 452 злочини (з них особливо тяжких 16), злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 262 (з них особливо тяжких - 8, злочини у сфері обігу наркотиків та інші злочини проти здоров’я населення – 186 (з них особливо тяжких 29), злочини проти громадського порядку та моральності – 134.



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Подібний розподіл спостерігався у структурі злочинів скоєних неповнолітніми і в минулі роки.