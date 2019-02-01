Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Среди совершенных за последние годы несовершеннолетними преступлений больше преступлений против собственности. Об этом свидетельствуют данные предоставленые Генеральной прокуратурой Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так из всех совершенных несовершеннолетними в прошлом году преступлений (4750 учтенных преступлений совершенных несовершеннолетними или с их участием, где расследование завершено) 3551 составляют преступления против собственности (из них особо тяжких 32).
На втором месте по количеству разместились преступления против жизни и здоровья человека - 452 преступления (из них особо тяжких 16), преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - 262 (из них особо тяжких - 8, преступления в сфере оборота наркотиков и другие преступления против здоровья населения - 186 (из них особо тяжких 29), преступления против общественного порядка и нравственности - 134.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетнего арестовали за похищение человека
Подобное распределение наблюдался в структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними и в прошлые годы.