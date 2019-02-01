Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79026 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101816 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136550 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134863 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131851 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126209 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163850 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности

Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Среди совершенных за последние годы несовершеннолетними преступлений больше преступлений против собственности. Об этом свидетельствуют данные предоставленые Генеральной прокуратурой Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так из всех совершенных несовершеннолетними в прошлом году преступлений (4750 учтенных преступлений совершенных несовершеннолетними или с их участием, где расследование завершено) 3551 составляют преступления против собственности (из них особо тяжких 32).

На втором месте по количеству разместились преступления против жизни и здоровья человека - 452 преступления (из них особо тяжких 16), преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - 262 (из них особо тяжких - 8, преступления в сфере оборота наркотиков и другие преступления против здоровья населения - 186 (из них особо тяжких 29), преступления против общественного порядка и нравственности - 134.

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Подобное распределение наблюдался в структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними и в прошлые годы.

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