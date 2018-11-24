Полиция Алеппо возложила ответственность за обстрел города на "Джебхат ан-Нусру"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Шеф полиции города Алеппо в Сирии генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за обстрел жилых кварталов Алеппо снарядами с хлором на террористов из группировки “Джебхат ан-Нусра”. Об этом сообщает в субботу правительственный телеканал Suria, информирует УНН.
По его словам, боевики выпустили боеприпасы с отравляющими веществами по кварталам, которые расположены поблизости от линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями. По словам генерала, террористы постоянно срывают соглашение о прекращении огня.
По данным медицинских источников, число пострадавших выросло до 38 человек, среди них есть женщины и дети. Большинство находятся в университетском госпитале “Халяби”, другие доставлены в больницу “Ар-Рази”. У всех пострадавших наблюдаются симптомы удушья. Двое подростков находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.
Напоминаем, экстремистские вооруженные группировки обстреляли в субботу западные кварталы Алеппо снарядами с хлором.