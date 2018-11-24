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Поліція Алеппо поклала відповідальність за обстріл міста на "Джебхат ан-Нусру"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Шеф поліції міста Алеппо в Сирії генерал Іссам аш-Шаллі поклав відповідальність за обстріл житлових кварталів Алеппо снарядами з хлором на терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”. Про це повідомляє в суботу урядовий телеканал Suria, інформує УНН.

За його словами, бойовики випустили боєприпаси з отруйними речовинами по кварталах, які розташовані поблизу від лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями. За словами генерала, терористи постійно зривають угоду про припинення вогню.

За даними медичних джерел, число постраждалих зросло до 38 осіб, серед них є жінки і діти. Більшість знаходяться в університетському госпіталі “Халябі”, інші доставлені в лікарню “Ар-Разі”. У всіх постраждалих спостерігаються симптоми задухи. Двоє підлітків перебувають у відділенні реанімації у важкому стані.

Нагадуємо, екстремістські збройні угруповання обстріляли в суботу західні квартали Алеппо снарядами з хлором.

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