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Политолог рассказал, кто должен платить за оборону от российской агрессии

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Прокремлевские олигархи должны “платить” за оборону мира от российской агрессии. Так политолог Владимир Цыбулько прокомментировал журналистам УНН арест Финляндией почти тысячи вагонов, принадлежащих российским компаниям.

Цитата

“Финляндия подала заявку в НАТО, поэтому она должна действовать уже как член альянса. Синхронная санкционная политика стран НАТО как раз и предусматривает столь жесткие действия. По крайней мере, ровно настолько, насколько позволяет национальное законодательство. Если финское национальное законодательство разрешает арест активов подсанкционных олигархов, то почему нет? Финляндия действует, в принципе, синхронно, ведь платить за оборону от российской агрессии нужно вынудить именно российских олигархов. А они уже пусть разбираются сами с российским государством”, – заявил Цыбулько.

Добавим

Он подчеркнул, что любая торговля с россией сейчас может стоить Финляндии очень дорого. Именно поэтому страна должна продолжать внедрять санкции против российских компаний и в дальнейшем, в частности это касается и российского “Томета”, - производителя метанола, который производится на площадке "ТольяттиАзот", принадлежит российскому олигарху Мазепину. По данным СМИ, “Томет” неформально руководствуется Мазепиным также.

“Любая торговля с россией сейчас вредит интересам Финляндии. Санкции они инерционны и вводятся постепенно, но инерция их действия растянута на месяцы. Поэтому здесь нужно учитывать, как растянуть во времени действие санкций так, чтобы оставалось поле для маневра власти, чтобы вакуум, который создают санкционные действия на рынках, помогли заполнить партнерские страны. Однако в будущем финны должны были бы это сделать (заблокировать метанол “Томета” - ред.)", - резюмировал Цыбулько.

Напомним

Недавно из-за санкций со стороны ЕС Финляндия конфисковала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям.

Всего в Финляндии заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

В то время как Финляндия решила остановить железнодорожное сообщение с россией, в стране находились около 5000 российских железнодорожных вагонов, которые они хотели вернуть обратно в рф: однако судебные приставы приказали наложить арест на некоторые из них.

Ряд вагонов принадлежит компании “Уралхим-Транс”, бывший владелец которой Дмитрий Мазепин уступил контроль “Уралхиму”, после того, как попал под санкции ЕС. Мазепин продал 52% "Уралхима" и в собственности бизнесмена осталось только 48% компании.

В марте железной дороге Финляндии (VR Group) сообщили о прекращении приема грузов "Уралхима", "Уралкалия", "ЕвроХима", "ТольяттиАзота" и "Томета" (изготовляет метанол на площадке "ТольяттиАзота"), однако последнее до сих пор отгружает метанол через Октябрьскую железную дорогу в Финляндию с перевалкой в ​​порту Котки.

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