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Політолог розповів, хто має платити за оборону від російської агресії

Політолог розповів, хто має платити за оборону від російської агресії

Київ • УНН

 • 251472 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Прокремлівські олігархи мають “платити” за оборону світу від російської агресії. Так політолог Володимир Цибулько прокоментував журналістам УНН арешт Фінляндією майже тисячі вагонів, які належать російським компаніям.

Цитата

“Фінляндія подала заявку у НАТО, тому вона мусить діяти вже як член альянсу. Синхронна санкційна політика країн НАТО якраз і передбачає такі жорсткі дії. Принаймні рівно настільки, наскільки дозволяє національне законодавство. Якщо фінське національне законодавство дозволяє арешти активів підсанкційних олігархів, то чому ні? Фінляндія діє, в принципі, синхронно, адже платити за оборону від російської агресії треба змусити саме російських олігархів. А вони вже хай розбираються самі з російською державою”, - заявив Цибулько.

Додамо

Він підкреслив, що будь-яка торгівля з росією зараз може коштувати Фінляндії дуже дорого. Саме тому країна має продовжувати впроваджувати санкції проти російських компаній і надалі, зокрема це стосується й російського “Томета”, - виробника метанолу, який виготовляється на майданчику "ТольяттіАзот", що належить російському олігарху Мазепіну. За даними ЗМІ, “Томет” неформально керується Мазепіним також.

“Будь-яка торгівля з росією зараз шкодить інтересам Фінляндії. Санкції вони ж інерційні і вводяться поступово, але інерція їх дії розтягнута на місяці. Тому тут треба враховувати як розтягнути в часі дію санкцій так, щоб залишалося поле для маневру влади, щоб вакуум, який створюють санкційні дії на ринках, допомогли заповнити партнерські країни. Однак у майбутньому фіни б мали це зробити (заблокувати метанол “Томету” - ред.)", - резюмував Цибулько.

Нагадаємо

Нещодавно через санкції з боку ЄС Фінляндія конфіскувала майже тисячу вантажних вагонів, які належать російським компаніям.

Загалом у Фінляндії заморозили активи кількох десятків російських та білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро, щоб виконати санкції ЄС.

Водночас коли Фінляндія вирішила зупинити залізничне сполучення з росією, у країні знаходилися близько 5000 російських залізничних вагонів, які ті хотіли повернути назад до рф: однак судові пристави наказали накласти арешт на деякі з них.

Низка вагонів належить компанії “Уралхім-Транс”, колишній власник якої Дмитро Мазепін поступився контролем “Уралхіму”, після того, як потрапив під санкції ЄС. Мазепін продав 52% "Уралхіму" і у власності бізнесмена залишилося лише 48% компанії.

У березні залізниці Фінляндії (VR Group) повідомили про припинення прийому вантажів "Уралхіма", "Уралкалія", "ЄвроХіма", "ТольяттіАзота" та "Томета" (виготовляє метанол на майданчику "ТольяттіАзота"), однак останнє й досі продовжує відвантаження метанолу через Жовтневу залізницю до Фінляндії з перевалкою в порту Котки.

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