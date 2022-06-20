У росії присутнє корпоративне рейдерство - країни Заходу

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Такі заяви звучали через те, що афілійована з російським бізнесменом Дмитром Мазепіним пермська компанія "Актум" програла процес у Високому суді Ірландії за позовом про змову з метою заволодіння акціями підприємства “ТольяттіАзот” на 2 млрд дол.

Позов подали компанії, пов'язані з Сергієм Махлаєм - американським бізнесменом російського походження, у якого свого часу російский олігарх Мазепін за допомогою рейдерського захоплення привласнив підприємство “ТольяттіАзот”. Ці компанії стверджують, що Мазепін і пов'язані з ним компанії були у змові і намагалися заволодіти мажоритарним пакетом акції “ТольяттіАзот”, який перебуває у них у довірчому управлінні.

Наразі Мазепін є вже фактично повністю власником "ТольяттіАзот". Після початку війни в Україні пов'язане з ним підприємство "Хімактивінвест" викупило майже всі акції "ТольяттіАзот".

Попри те, що “ТольяттіАзот” — російське підприємство, воно у прямому та переносному сенсі пов'язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”, через який транспортується вироблений "ТольяттіАзот" аміак.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щороку отримувала до 12 мільярдів доларів.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Нагадаємо

На думку політолога Володимира Цибулька, рейдерський характер ведення бізнесу притаманний більшості російських олігархів, тим більше тим підприємцям, які наближені до президента росії путіна.

"Рейдерство, як поняття, – це вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення якого лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів. Цим живе вся росія. І бізнесмени всіх ланок теж. Рейдерством насправді живе російський соціум", - заявив він.

На думку адвоката Миколи Полозова, однією з рис російських бізнесменів, наближених до путіна, є рейдерське захоплення прибуткових підприємств.

Одним із таких є підсанкційний російський бізнесмен, власник пов'язаного з Україною підприємства "ТольяттіАзот" Дмитро Мазепін.