В россии имеет место корпоративное рейдерство - страны Запада
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На основе решений Высокого суда Ирландии, судов Британских Виргинских островов, судов Англии и Уэльса, некоторые страны Запада неоднократно заявляли, что в рф имеет место «корпоративное рейдерство», передает УНН.
Детали
Такие заявления звучали из-за того, что аффилированная с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным пермская компания "Актум" проиграла процесс в Высоком суде Ирландии по иску о сговоре с целью завладения акциями предприятия “ТольяттиАзот” на 2 млрд долл.
Иск подали компании, связанные с Сергеем Махлаем - американским бизнесменом российского происхождения, у которого в свое время российский олигарх Мазепин с помощью рейдерского захвата присвоил предприятие “ТольяттиАзот”. Эти компании утверждают ,что Мазепин и связанные с ним компании были в сговоре и пытались завладеть мажоритарным пакетом акции “ТольяттиАзот”, который находится у них в доверительном управлении.
В данным момент Мазепин является уже фактически полностью владельцем "ТольяттиАзот". После начала войны в Украине связанное с ним предприятие "Химактивинвест" выкупило почти все акции "ТольяттиАзот".
Несмотря на то, что “ТольяттиАзот” — российское предприятие, оно в прямом и переносном смысле связано с Украиной через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, через который транспортируется производимый "ТольяттиАзот" аммиак.
От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.
Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака к заводам американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.
Напомним
По мнению политолога Владимира Цибулько, рейдерский характер ведения бизнеса присущ большинству российских олигархов, тем более тем предпринимателям, которые приближены к президенту россии путину.
"Рейдерство, как понятие, – это изъятие имущества на якобы законных основаниях, в основе возникновения которых лежат пробелы в законе или системные недостатки функционирования государственных институтов. Этим живет вся россия. И бизнесмены всех звеньев тоже. Рейдерством действительно живет российский социум", - заявил он.
По мнению адвоката Николая Полозова, одной из черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий.
Одним из таких является подсанкционный российский бизнесмен, собственник связанного с Украиной предприятия "ТольяттиАзот" Дмитрий Мазепин.