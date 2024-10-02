Политика ограничений стала вредной: Помпео призвал разрешить Украине удары по рф оружием союзников

Применение Украиной дальнобойного оружия, которое передали партнеры, для ударов по РФ не станет эскалацией войны. Об этом заявил экс-глава ЦРУ и бывший государственный секретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки", пишет УНН.

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На встрече в аналитическом центре в Лондоне Помпео остро раскритиковал ограничения, которыми США и другие союзники обуславливают использование Украиной так называемого дальнобойного западного оружия.

Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне представляется военно неразумной и стратегически глупой - подчеркнул Майк Помпео

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Он также отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это "не создало бы дополнительных рисков.

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время участия в Варшавском форуме по безопасности призвал снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против военных целей в России.