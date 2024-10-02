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Політика обмежень стала шкідливою: Помпео закликав дозволити Україні удари по рф зброєю союзників

Політика обмежень стала шкідливою: Помпео закликав дозволити Україні удари по рф зброєю союзників

Київ • УНН

 • 41373 перегляди

Ексочільник ЦРУ Майк Помпео розкритикував обмеження на використання Україною далекобійної зброї. Він заявив, що удари по військових цілях РФ не створять додаткових ризиків ескалації війни.

Застосування Україною далекобійної зброї, яку передали партнери, для ударів по рф не стане ескалацією війни. Про це заявив ексочільник ЦРУ та колишній державний секретар США Майк Помпео, передає "Голос Америки", пише УНН.

Деталі

На зустрічі в аналітичному центрі в Лондоні Помпео гостро розкритикував обмеження, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї. 

Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною 

- наголосив Майк Помпео

Президент Латвії закликає зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї проти рф03.09.24, 20:34 • 78376 переглядiв

Він також відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків. 

Нагадаємо

 Глава МЗС України Андрій Сибіга під час участі у Варшавському безпековому форумі закликав зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти військових цілей у росії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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