Politico узнало о предложении Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины на 165 млрд евро с использованием российских активов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Европейская комиссия предлагает Украине «репарационный кредит» объемом 165 миллиардов евро, используя замороженные российские государственные активы. Этот кредит является частью более широкого финансового пакета стоимостью до 210 миллиардов евро для поддержки Украины.

Politico узнало о предложении Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины на 165 млрд евро с использованием российских активов

Предложенный Европейской комиссией Украине "репарационный кредит" объемом 165 миллиардов евро, использующий денежную стоимость замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии, со ссылкой на полученные документы сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Репарационный кредит, как указано, является частью более широкого финансового пакета стоимостью до 210 миллиардов евро, предназначенного для поддержания финансового состояния Украины в течение следующих лет.

Репарационный кредит в 165 миллиардов евро, как указано, "включает 25 миллиардов евро обездвиженных российских государственных активов, хранящихся на частных банковских счетах по всему блоку, а также 140 миллиардов евро, хранящихся в Euroclear в Бельгии". 

Правовое предложение, как отмечается, послужит основой для немедленных технических переговоров, прежде чем лидеры ЕС встретятся в середине декабря, чтобы определиться с наиболее чувствительными частями инициативы. Украине придется вернуть кредит только в том случае, если Россия прекратит войну и выплатит военные репарации, что считается маловероятным сценарием.

"В рамках репарационного кредита 115 миллиардов евро было выделено на финансирование оборонной промышленности Украины, тогда как 50 миллиардов евро покроют бюджетные потребности Киева. Остальные 45 миллиардов евро пакета будут использованы для погашения кредита G7 Украине с 2024 года", - говорится в публикации.

Главным препятствием остается противодействие правительства Бельгии в отношении кредита.

"Текст, который Еврокомиссия представит сегодня, не удовлетворительным образом отвечает на наши опасения, - заявил журналистам в среду утром министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на полях встречи НАТО. - У нас есть гнетущее ощущение, что нас не услышали".

Бельгия опасается российской мести государству и финансовому депозитарию, который хранит замороженные активы, Euroclear. Правительство требует финансовых гарантий от столиц ЕС, если Москве удастся вернуть деньги.

Еврокомиссия заявила о своей готовности предоставить Украине экстренное переходное финансирование для покрытия ее потребностей в первые месяцы года, вероятно, за счет долга ЕС, указывает издание.

Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины03.12.25, 14:41 • 4744 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
НАТО
Бельгия
Украина