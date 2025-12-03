$42.330.01
Politico дізналося про пропозицію Єврокомісії "репараційного кредиту" для України на 165 млрд євро з використанням російських активів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Європейська комісія пропонує Україні «репараційний кредит» обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи заморожені російські державні активи. Цей кредит є частиною ширшого фінансового пакету вартістю до 210 мільярдів євро для підтримки України.

Politico дізналося про пропозицію Єврокомісії "репараційного кредиту" для України на 165 млрд євро з використанням російських активів

Запропонований Європейською комісією Україні "репараційний кредит" - обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, з посиланням на отримані документи повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Репараційний кредит, як вказано, є частиною ширшого фінансового пакету вартістю до 210 мільярдів євро, призначеного для підтримки фінансового стану України протягом наступних років.

Репараційний кредит у 165 мільярдів євро, як вказано, "включає 25 мільярдів євро знерухомлених російських державних активів, що зберігаються на приватних банківських рахунках по всьому блоку, а також 140 мільярдів євро, що зберігаються в Euroclear у Бельгії". 

Правова пропозиція, як зазначається, слугуватиме основою для негайних технічних переговорів, перш ніж лідери ЄС зустрінуться в середині грудня, щоб визначитися з найбільш чутливими частинами ініціативи. Україні доведеться повернути кредит лише в тому випадку, якщо росія припинить війну і сплатить воєнні репарації, що вважається малоймовірним сценарієм.

"У межах репараційного кредиту 115 мільярдів євро було виділено на фінансування оборонної промисловості України, тоді як 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби Києва. Решта 45 мільярдів євро пакету будуть використані для погашення кредиту G7 Україні з 2024 року", - ідеться у публікації.

Головною перешкодою залишається протидія уряду Бельгії щодо кредиту.

"Текст, який Єврокомісія представить сьогодні, не задовільним чином відповідає на наші занепокоєння, - заявив журналістам у середу вранці міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево на полях зустрічі НАТО. - У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули".

Бельгія побоюється російської помсти державі та фінансовому депозитарію, який зберігає заморожені активи, Euroclear. Уряд вимагає фінансових гарантій від столиць ЄС, якщо москві вдасться повернути гроші.

Єврокомісія заявила про свою готовність надати Україні екстрене перехідне фінансування для покриття її потреб у перші місяці року, ймовірно, за рахунок боргу ЄС, вказує видання.

Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України03.12.25, 14:41 • 5232 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
НАТО
Бельгія
Україна