Политический эксперт рассказал, почему Эмираты стали страной "грязных денег"

Он отметил – в свое время в Эмираты выводил средства даже самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

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“В свое время в ОАЭ выводил свои деньги тот же лукашенко, там держат и выводят свои средства, деньги многие россияне и коррупционеры с территорий бывшего советского союза. Дело в том, что ОАЭ предоставляли и до сих пор предоставляют возможность инвестировать деньги в недвижимость, не спрашивая о происхождении этих средств. В стиле типа "ничего не вижу, ничего не знаю", - сообщил Березовец.

Вместе с тем эксперт подчеркнул – все такие “сомнительные” инвестиции находятся под контролем западных спецслужб.

“Все эти деньги видят западные спецслужбы. Если им кто-то нужен, - имея эту информацию, они могут шантажировать владельцев этих счетов или недвижимости.

Поэтому те, кто заводит туда деньги – они автоматически оказываются под колпаком западных спецслужб: американских и британских, а дальше они уже с ними будут работать. И поэтому в таком случае западные институции, тот же ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – ред.) закрывают глаза на происходящее в ОАЭ”, – пояснил Березовец.

Добавим

Как заявили в иностранном издании The Guardian, Объединенные Арабские Эмираты стали “раем для грязных денег" после начала войны в Украине.

В частности, депутат Европарламента от Дании Кира Мари Петер-Хансен заявила, что последнее расследование показало - Эмираты являются безопасным убежищем для преступных доходов, коррумпированных чиновников и российских олигархов. Она настаивает, чтобы Эмираты попали в "черный список".

Уже более трех месяцев в Дубае находится один из самых дорогих в мире частных самолетов, принадлежащий бывшему владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Кроме того, там была замечена яхта стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, связанная с миллиардером Андреем Мельниченко, и супер яхта “Madame Gu”, которую связывают с Андреем Скочем, миллиардером и депутатом российского парламента.

Также в Дубай находится и Руслан Тарпан – украинский экс-депутат, подозреваемый в хищении сотен миллионов бюджетных средств при строительстве проекта “Глубоководный выпуск”.

С 2017-го его разыскивает МВД, а с 2021-го он находится в международном розыске по каналам Интерпол.

Недавно Тарпана добавили в базу “Миротворца” как “коррупционера и диверсанта в сфере экономики. Подозревается в связях с фсб россии”.

Кроме того, правоохранители занимаются подготовкой документов для его экстрадиции из ОАЭ.