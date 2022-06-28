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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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"Об'єднані Арабські Емірати стали раєм для "брудних грошей" після початку війни в Україні" - The Guardian

"Об'єднані Арабські Емірати стали раєм для "брудних грошей" після початку війни в Україні" - The Guardian

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Активісти та політики закликають внести Об'єднані Арабські Емірати в чорний список через їхню нездатність боротися з потоком «брудних грошей» і те, що вони не можуть забезпечити дотримання санкцій, накладених на російських олігархів. Про це повідомляють у виданні The Guardian, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екстрадувати з Еміратів: мільйонери, аферисти та мафіозі, на видачу яких чекають різні країни

Деталі

Як повідомляється в ЗМІ, ОАЕ стали головним притулком для російських олігархів, які рятуються від санкцій, а їхні приватні літаки та яхти почали йти “потоком” в Емірати після початку війни в Україні.

"Дубай довгий час був безпечним місцем для брудних грошей. Тепер він має бути внесений у фінансовий чорний список і його лідери не повинні тут вітатись", - повідомив журналістам Білл Браудер, фінансист і критик режиму президента росії путіна.

Він сказав, що вторинні санкції мають бути накладені на ОАЕ, якщо вони не допоможуть країнам, які переслідують активи олігархів.

Як стало відомо, вже більше трьох місяців у Дубаї перебуває один із найдорожчих у світі приватних літаків, що належить колишньому власнику футбольного клубу «Челсі» Роману Абрамовичу.

Слідчі ФБР також виявили, що й інші росіяни часто приїжджають до Еміратів, у яких, крім усього іншого, спостерігається сплеск купівлі нерухомості громадянами росії.

ОАЕ були внесені в «сірий список» глобальною наглядовою групою з фінансових заходів (ФАТФ) у березні через недостатні заходи у боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами.

При цьому, як зазначають журналісти The Guardian, офіційні особи в ОАЕ не вважають, що вони повинні застосовувати санкції проти росії, які були введені іншими країнами.

Водночас Емірати підписали низку договорів про взаємну правову допомогу та екстрадицію з іншими державами, включаючи США. При цьому саме ОАЕ утрималася від голосування за резолюцію Радбезу ООН, яка засуджує вторгнення росії в Україну.

Раніше

Кіра Марі Петер-Хансен, депутат Європарламенту від Данії, заявила, що останнє розслідування показало, що ОАЕ є безпечним притулком для злочинних доходів, корумпованих чиновників та російських олігархів. Вона наполягає, щоб Емірати потрапили до "чорного списку".

Додамо

Об'єднані Арабські Емірати – одна з найпопулярніших країн для росіян: лише за перші три місяці цього року купівля нерухомості в Еміратах зросла на 67%.

Серед іншого, там була помічена яхта вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів, пов'язана з мільярдером Андрієм Мельниченком, і суперяхта “Madame Gu”, яку пов'язують із Андрієм Скочем, мільярдером та депутатом російського парламенту.

Окрім цього, в Дубаї перебуває і колишній одеський депутат, який перебуває у міжнародному розшуку, Руслан Тарпан.

В Україні він розшукується з 2017 року і наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді заочного арешту, а все тому, що Тарпан - підозрюваний у справі про розкрадання сотень мільйонів бюджетних гривень під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”.

Органи прокуратури вже готують запит на його екстрадицію з Еміратів.

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