Экстрадировать из Эмиратов: миллионеры, аферисты и мафиози, выдачу которых ждут разные страны

Братья Гупта

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов на основании выданного ЮАР международного ордера недавно арестовала двух братьев Гупта. Их обвиняют в захвате государства, злоупотреблении влиянием и извлечении выгод из близких отношений с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Зума и Гупты обвинения отвергают, а самого экс-президента сейчас судят.

«Полиция Дубая арестовала Атула и Раджеша Гупта, одних из самых разыскиваемых лиц в ЮАР, по подозрению в отмывании денег и других преступлениях», — говорится в сообщении полиции Дубая в Twitter.

В Министерстве юстиции и конституционного развития ЮАР также сообщали, что правоохранительные органы ОАЭ и ЮАР обсуждают свои дальнейшие действия касательно задержанных. Известно, что ЮАР намерена добиваться экстрадиции братьев, которые сбежали в ОАЭ, когда судебная комиссия начала проверку их причастности к коррупции. Примечательно, что Гупта выехали в Эмираты еще в 2018 году, и только спустя 4 года ЮАР удалось добиться их задержания.

Седат Пекер

Министерство юстиции Турции потребовало от ОАЭ арестовать для последующей экстрадиции мафиозо Седата Пекера. Он был объявлен в розыск Интерполом 1 февраля 2022 года на основании решения двух судебных инстанций Турции. Пекера разыскивают в 194 странах, а в настоящее время Пекер проживает в ОАЭ.

Он стал известен как автор видео, в которых якобы разоблачал соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Партии справедливости и развития. Турция же называет его "шпионом" и "криминальным авторитетом". Примечательно, что в ОАЭ Пекер находится уже длительный период времени.

Руслан Тарпан

Подозреваемый в деле о хищении сотен миллионов бюджетных гривен во время строительства проекта “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан с 2017 года разыскивается МВД, а с 2021 года находится в международном розыске. По информации правоохранителей и по сообщениям самого Тарпана, он все это время проживает в ОАЭ (около 5 лет).

В Украине к Тарпану применен заочный арет, и органы прокуратуры готовят запрос на его экстрадицию с Эмиратов.

Дополнительно

По данным International Wealth, в ОАЭ хорошо отлажен процесс экстрадиции и страна ежегодно оказывает содействие в удовлетворении нескольких запросов. Хотя экстрадиция является сложным вопросом, она облегчается судебным сотрудничеством между ОАЭ и другими странами через несколько двусторонних и многосторонних договоров.

Отметим, что Договор между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции действует с 2012 года.