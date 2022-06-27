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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Екстрадувати з Еміратів: мільйонери, аферисти та мафіозі, на видачу яких чекають різні країни

Екстрадувати з Еміратів: мільйонери, аферисти та мафіозі, на видачу яких чекають різні країни

Київ • УНН

 • 415519 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У зв'язку з відмиванням грошей, шахрайством та криміналом, влада одразу кількох країн вимагає сьогодні від правоохоронних органів ОАЕ видачі та арешту низки обвинувачених осіб, які перебувають в ОАЕ протягом уже тривалого часу. Хто ці люди і які країни сьогодні вимагають у Еміратів їхньої видачі – читайте у матеріалі УНН.

Брати Гупта

Поліція Об’єднаних Арабських Еміратів на підставі виданого ПАР міжнародного ордера нещодавно заарештувала двох братів Гупта. Їх звинувачують у захопленні держави, зловживанні впливом та одержанні вигод із близьких відносин із колишнім президентом ПАР Джейкобом Зумою. Зума та Гупти звинувачення відкидають, а самого експрезидента зараз судять.

“Поліція Дубая заарештувала Атула і Раджеша Гупта, одних із найбільш розшукуваних осіб у ПАР, за підозрою у відмиванні грошей та інших злочинах”, — говориться у повідомленні поліції Дубая у Twitter.

У Міністерстві юстиції та конституційного розвитку ПАР також повідомляли, що правоохоронні органи ОАЕ та ПАР обговорюють свої подальші дії щодо затриманих. Відомо, що ПАР має намір домагатися екстрадиції братів, які втекли до ОАЕ, коли судова комісія розпочала перевірку їхньої причетності до корупції. Примітно, що Гупта виїхали до Еміратів ще у 2018 році, і лише через 4 роки ПАР вдалося домогтися їхнього затримання.

Седат Пекер

Міністерство юстиції Туреччини вимагало від ОАЕ заарештувати для подальшої екстрадиції мафіозо Седата Пекера. Його було оголошено в розшук Інтерполом 1 лютого 2022 року на підставі рішення двох судових інстанцій Туреччини. Пекера розшукують у 194 країнах, а зараз Пекер проживає в ОАЕ.

Він став відомим як автор відео, в яких нібито викривав соратників президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з Партії справедливості та розвитку. Туреччина ж називає його “шпигуном” та “кримінальним авторитетом”. Примітно, що в ОАЕ Пекер перебуває вже тривалий період часу.

Руслан Тарпан

Підозрюваний у справі про розкрадання сотень мільйонів бюджетних гривень під час будівництва проекту “Глибоководний випуск” Руслан Тарпан із 2017 року розшукується МВС, а з 2021 року перебуває у міжнародному розшуку. За інформацією правоохоронців та за повідомленнями самого Тарпана, він весь цей час проживає в ОАЕ (близько 5 років).

В Україні до Тарпана застосовано заочний арет, та органи прокуратури готують запит на його екстрадицію з Еміратів.

Додатково

За даними International Wealth, в ОАЕ добре налагоджений процес екстрадиції і країна щорічно сприяє задоволенню кількох запитів. Хоча екстрадиція є складним питанням, вона полегшується судовою співпрацею між ОАЕ та іншими країнами через кілька двосторонніх та багатосторонніх договорів.

Зазначимо, що Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про екстрадицію діє з 2012 року.

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