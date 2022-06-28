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“Объединенные Арабские Эмираты стали раем для "грязных денег" после начала войны в Украине” - The Guardian

“Объединенные Арабские Эмираты стали раем для "грязных денег" после начала войны в Украине” - The Guardian

Киев • УНН

 • 227103 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Активисты и политики призывают внести Объединенные Арабские Эмираты в черный список из-за их неспособности бороться с потоком «грязных денег» и того, что они не могут обеспечить соблюдение санкций, наложенных на российских олигархов. Об этом сообщается в издании The Guardian, передает УНН.

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Детали

Как сообщается в СМИ, ОАЭ стали главным убежищем для российских олигархов, спасающихся от санкций, а их частные самолеты и яхты начали идти “потоком” в Эмираты после начала войны в Украине.

«Дубай долгое время был безопасным местом для грязных денег. Теперь он должен быть внесен в финансовый черный список и его лидеры не должны здесь приветствоваться», - сообщил журналистам Билл Браудер, финансист и критик режима рф президента путина.

Он сказал, что вторичные санкции должны быть наложены на ОАЭ, если они не окажут помощь странам, преследующим активы олигархов.

Как стало известно, уже более трех месяцев в Дубай пребывает один из самых дорогих в мире частных самолетов, принадлежащий бывшему владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу.

Следователи ФБР также обнаружили, что и другие россияне часто приезжают в Эмираты, в которых, кроме всего прочего, наблюдается и всплеск покупки недвижимости гражданами россии.

ОАЭ были внесены в «серый список» глобальной наблюдательной группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в марте из-за недостаточных мер в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

При этом, как отмечают журналисты The Guardian, официальные лица в ОАЭ не считают, что они обязаны применять санкции против рф, которые были введены другими странами.

В то же время Эмираты подписала ряд договоров о взаимной правовой помощи и экстрадиции с другими государствами, включая США. При этом именно ОАЭ воздержалась от голосования за резолюцию Совбеза ООН, осуждающую вторжение россии в Украину.

Ранее

Кира Мари Петер-Хансен, депутат Европарламента от Дании, заявила, что последнее расследование показало, что ОАЭ является безопасным убежищем для преступных доходов, коррумпированных чиновников и российских олигархов. Она настаивает, чтобы Эмираты попали в "черный список".

Добавим

Объединенные Арабские Эмираты - одна из самых популярных стран для россиян: только за первые три месяца этого года покупка недвижимости в Эмиратах выросла на 67%.

Среди прочего, там была замечена яхта стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, связанная с миллиардером Андреем Мельниченко, и суперяхта “Madame Gu”, которую связывают с Андреем Скочем, миллиардером и депутатом российского парламента.

Кроме этого, в Дубай пребывает и бывший одесский депутат, который находится в международном розыске, Руслан Тарпан.

В Украине он разыскивается с 2017 года и в данный момент ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста, а все потому, что Тарпан - подозреваемый по делу о хищении сотен миллионов бюджетных гривен во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”.

Органы прокуратуры уже готовят запрос на его экстрадицию из Эмиратов.

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