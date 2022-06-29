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Політичний експерт розповів, чому Емірати стали країною “брудних грошей”

Політичний експерт розповів, чому Емірати стали країною “брудних грошей”

Київ • УНН

 • 202690 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах перебуває велика концентрація “брудних грошей” - коштів, здобутих незаконним шляхом. Про це в коментарі журналістам УНН розповів політичний експерт Тарас Березовець.

Він зазначив - свого часу в Емірати виводив кошти навіть самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Цитата

“Свого часу в ОАЕ виводив свої гроші той же лукашенко, там тримають і виводять свої кошти, гроші багато росіян та корупціонерів з територій колишнього радянського союзу. Річ у тому, що ОАЕ надавали і досі надають можливість інвестувати гроші в нерухомість, не запитуючи про походження цих коштів. У стилі типу "нічого не бачу, нічого не знаю”, - повідомив Березовець.

Водночас експерт підкреслив - усі такі “сумнівні” інвестиції перебувають під контролем західних спецслужб.

“Усі ці гроші бачать західні спецслужби. Якщо їм хтось потрібен – маючи цю інформацію, вони можуть шантажувати власників цих рахунків чи нерухомості.

Тому ті, хто заводить туди гроші – вони автоматично опиняються під ковпаком західних спецслужб: американських і британських, а далі вони вже з ними будуть працювати. І тому в такому випадку західні інституції, той же ФАТФ (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей - ред.) закривають очі на те, що відбувається в ОАЕ”, - пояснив Березовець.

Додамо

Як заявили в іноземному виданні The Guardian, Об'єднані Арабські Емірати стали “раєм для брудних грошей" після початку війни в Україні.

Зокрема депутат Європарламенту від Данії Кіра Марі Петер-Хансен заявила, що останнє розслідування показало - Емірати є безпечним притулком для злочинних доходів, корумпованих чиновників та російських олігархів. Вона наполягає, щоб Емірати потрапили до "чорного списку".

Уже понад три місяці у Дубаї перебуває один із найдорожчих у світі приватних літаків, що належить колишньому власнику футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу. Окрім того, там була помічена яхта вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів, пов'язана з мільярдером Андрієм Мельниченком, і супер’яхта “Madame Gu”, яку пов'язують із Андрієм Скочем, мільярдером та депутатом російського парламенту.

Також в Дубай перебуває і Руслан Тарпан - український ексдепутат, підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів бюджетних коштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”.

З 2017-го його розшукує МВС, а з 2021-го він перебуває у міжнародному розшуку каналами Інтерпол.

Нещодавно Тарпана додали в базу “Миротворця” як “корупціонера та диверсанта у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії”.

Окрім того, правоохоронці займаються підготовкою документів для його екстрадиції з ОАЕ.

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