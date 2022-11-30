"Улучшается с каждым днем": министр энергетики о состоянии энергосистемы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ситуация с электроснабжением в Украине улучшается, и если не будет новых обстрелов, то в ближайшее время удастся перейти на плановые отключения света. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.
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"Ситуация улучшается с каждым днем, потому что ключевым для нас является увеличить объемы генерации. Это сокращает дефицит в энергосистеме. Если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения. Более того, это будут уже плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого у них не будет электроэнергии. Это основная цель – сделать отключения плановыми и понятными", – сообщил Галущенко.
Напомним
США предоставит 53 млн долларов на поддержку электросистемы Украины, которая страдает от российских атак.