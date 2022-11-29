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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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США нададуть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми

США нададуть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми

Київ • УНН

 • 1063951 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. США нададуть 53 мільйони доларів на підтримку електросистеми України, яка стикається зі шквалом атак з боку росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на Держдепартамент США, передає УНН.

Цитата

«Сполучені Штати нададуть 53 мільйони доларів на підтримку електросистеми України», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пакет включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання.

Фінансування додається до існуючих 55 мільйонів доларів США на надзвичайну підтримку енергетичного сектору, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7+ у вівторок, що відбулася на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті.

Доповнення

Раніше США анонсували нову допомогу для енергосистеми України.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи можливі нові удари росії по енергетичній інфраструктурі України, повідомив, що енергетики розуміють, куди росіяни можуть цілитися, і готуються до цього.

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