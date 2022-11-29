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США предоставят Украине 53 млн долларов на поддержку энергосистемы

США предоставят Украине 53 млн долларов на поддержку энергосистемы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. США предоставят 53 миллиона долларов на поддержку электросистемы Украины, которая сталкивается со шквалом атак со стороны россии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдепартамент США, передает УНН.

Цитата

«Соединенные Штаты предоставят 53 миллиона долларов на поддержку электросистемы Украины», - говориться в сообщении.

Сообщается, что пакет будет включать в себя распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники, разъединители, транспортные средства и другое ключевое оборудование.

Финансирование добавляется к существующим 55 миллионам долларов США на чрезвычайную поддержку энергетического сектора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече G7+ во вторник, которая состоялась на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

Дополнение

Ранее США анонсировали новую помощь для энергосистемы Украины.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя возможные новые удары рф по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил, что энергетики понимают, куда россияне могут целиться, и готовятся к этому.

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