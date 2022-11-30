"Покращується з кожним днем": міністр енергетики про стан енергосистеми України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ситуація з електропостачанням в Україні покращується, і якщо не буде нових обстрілів, то вже найближчим часом вдасться перейти на планові відключення світла. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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"Ситуація покращується з кожним днем, тому що ключовим для нас є збільшити обсяги генерації. Це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Більше того, це будуть вже планові відключення, коли люди розумітимуть проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії. Це основна мета – зробити відключення плановими і зрозумілими", – повідомив Галущенко.
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