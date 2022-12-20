Улучшение ЧП: правительство увеличило льготный кредит от Польши до 160 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение для увеличения льготного кредита от Польши до 160 млн. евро на реализацию инвестиционных проектов в Украине, в том числе на обустройство общей границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
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“20 декабря, Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Минфином, об утверждении Протокола, которым вносятся изменения в Договор между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015”, — говорится в сообщении.
Детали
Изменения в Договора касаются:
· увеличение суммы кредита со 100 млн. евро до 160 млн. евро;
· продление конечной даты заключения контрактов с 31.12.2022 до 31.12.2024;
· отмена положения о требовании получения не менее 60% расходов польского происхождения для закупки сканеров;
· предоставление возможности внесения изменений в контрактов, заключенных в 2017-2018 годах, по увеличению их цены, в том числе больше чем на 50 % от первоначальной стоимости договора.
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Сообщается, что средства кредита в размере 160 млн. евро для реализации инвестиционных проектов будут распределены следующим образом:
· Укравтодора — 94,1 млн. евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 5 пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе);
· Гостаможслужбе — 58,9 млн. евро (обустройство пунктов пропуска “Шегини”, “Краковец”, “Рава-Русская”, закупка мобильных сканирующих систем на пунктах пропуска “Ягодин”, “Шегини”, “Краковец”, “Рава-Русская”);
· Администрации Госпогранслужбы — 7,0 млн. евро (закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы).
Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства объяснял, что правительство утвердит постановление, которое позволит увеличить помощь от Польши на обустройство общей границы до 160 млн. евро.
“Это средства, которые позволят улучшить обеспечение пунктов пропуска и продолжить развитие пограничной инфраструктуры” — сказал Шмигаль.
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Добавим
Кабинет министров Украины одобрил проект грантового соглашения между правительством Украины и правительством Швейцарской Конфедерации по проекту экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины.