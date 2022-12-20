Уряд схвалив проект грантової угоди зі Швейцарією щодо екстреної підтримки залізничної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проєкт грантової угоди між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо проекту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
“Схвалено проект Грантової угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проекту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України”, — написав Мельничук.
За його словами, угода спрямована на залучення на пільгових умовах коштів, необхідних для постачання систем рейкових скріплень для потреб АТ “Українська залізниця”, які виникли у зв’язку із військовою агресією РФ".
Доповнення
Російські окупанти зруйнували та пошкодили в Україні 25 тисяч кілометрів доріг та 315 мостів.