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Уряд схвалив проект грантової угоди зі Швейцарією щодо екстреної підтримки залізничної інфраструктури

Уряд схвалив проект грантової угоди зі Швейцарією щодо екстреної підтримки залізничної інфраструктури

Київ • УНН

 • 468010 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проєкт грантової угоди між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо проекту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

“Схвалено проект Грантової угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проекту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України”, — написав Мельничук.

За його словами, угода спрямована на залучення на пільгових умовах коштів, необхідних для постачання систем рейкових скріплень для потреб АТ “Українська залізниця”, які виникли у зв’язку із військовою агресією РФ".

Доповнення

Російські окупанти зруйнували та пошкодили в Україні 25 тисяч кілометрів доріг та 315 мостів.

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