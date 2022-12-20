Правительство одобрило проект грантового соглашения со Швейцарией по экстренной поддержке железнодорожной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект грантового соглашения между правительством Украины и правительством Швейцарской Конфедерации по проекту экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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“Одобрен проект Грантового соглашения между Правительством Украины и Правительством Швейцарской Конфедерации по проекту с экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины”, — написал Мельничук .
По его словам, соглашение направлено на привлечение на льготных условиях средств, необходимых для поставки систем рельсовых скреплений для нужд АО “Украинская железная дорога”, возникших в зв’связи с военной агрессией РФ".
Дополнение
Российские оккупанты разрушили и повредили в Украине 25 тысяч километров дорог и 315 мостов.