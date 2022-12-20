Правительство одобрило проект грантового соглашения со Швейцарией по экстренной поддержке железнодорожной инфраструктуры

Цитата

“Одобрен проект Грантового соглашения между Правительством Украины и Правительством Швейцарской Конфедерации по проекту с экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины”, — написал Мельничук .

По его словам, соглашение направлено на привлечение на льготных условиях средств, необходимых для поставки систем рельсовых скреплений для нужд АО “Украинская железная дорога”, возникших в зв’связи с военной агрессией РФ".

Дополнение

Российские оккупанты разрушили и повредили в Украине 25 тысяч километров дорог и 315 мостов.