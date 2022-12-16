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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти зруйнували та пошкодили в Україні 25 тис. км доріг та 315 мостів - Шмигаль

Окупанти зруйнували та пошкодили в Україні 25 тис. км доріг та 315 мостів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 502810 перегляди

КИЇВ. 16 грудн. УНН. Російські окупанти зруйнували та пошкодили в Україні 25 тисяч кілометрів доріг та 315 мостів. Про це на засіданні Уряду повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

У цьому контексті Шмигаль наголосив, що «Укравтодор» підписав Меморандум із французькою компанією Matiere. Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. Це допоможе швидше відновити зруйновані об‘єкти.
Також Україна уклала угоду про постачання французьких рейок для «Укрзалізниці» на суму до 38 млн євро.

Цитата

“Україна вкотре наголосила, що відбудова — це не лише про те, що буде завтра, але й про те, як діяти сьогодні. Тож з покладанням на власні сили, за підтримки США, Європи та всього цивілізованого світу вистоїмо, пройдемо цю складну зиму, щоб наблизитися до нашої остаточної беззаперечної перемоги”, — наголосив прем‘єр-міністр.

Нагадаємо

Задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже сягають майже 104 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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