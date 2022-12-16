Оккупанты разрушили и повредили в Украине 25 тыс. км дорог и 315 мостов - Шмыгаль

Детали

В этом контексте Шмыгаль подчеркнул, что «Укравтодор» подписал Меморандум с французской компанией Matiere. Речь идет о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро. Это поможет быстрее восстановить разрушенные объекты.

Также Украина заключила соглашение о поставках французских рельсов для «Укрзализныци» на сумму до 38 млн евро.

Цитата

“Украина в очередной раз подчеркнула, что восстановление — это не только то, что будет завтра, но и то, как действовать сегодня. Так что полагаясь на собственные силы при поддержке США, Европы и всего цивилизованного мира выстоим, пройдем эту сложную зиму, чтобы приблизиться к нашей окончательной победе”, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Задокументированный ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов.