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Оккупанты разрушили и повредили в Украине 25 тыс. км дорог и 315 мостов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 502809 просмотра

КИЕВ. 16 дек. УНН. Российские оккупанты разрушили и повредили в Украине 25 тысяч километров дорог и 315 мостов. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В этом контексте Шмыгаль подчеркнул, что «Укравтодор» подписал Меморандум с французской компанией Matiere. Речь идет о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро. Это поможет быстрее восстановить разрушенные объекты.
Также Украина заключила соглашение о поставках французских рельсов для «Укрзализныци» на сумму до 38 млн евро.

Цитата

“Украина в очередной раз подчеркнула, что восстановление — это не только то, что будет завтра, но и то, как действовать сегодня. Так что полагаясь на собственные силы при поддержке США, Европы и всего цивилизованного мира выстоим, пройдем эту сложную зиму, чтобы приблизиться к нашей окончательной победе”, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Задокументированный ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов.

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