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Російські окупанти пошкодили понад 25 тисяч об’єктів на Київщині

Російські окупанти пошкодили понад 25 тисяч об’єктів на Київщині

Київ • УНН

 • 144530 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На Київщині внаслідок російської військової агресії пошкоджено понад 25 тисяч об’єктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Цитата

“Загалом на Київщині пошкоджено понад 25 000 об’єктів. Для фіксації руйнувань працюють місцеві комісії разом із фахівцями профільних інститутів. Усі складені акти обстежень і кошториси передаються до Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА для подальшого опрацювання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Дані було оприлюднено під час селекторної наради з районними адміністраціями та територіальними громадами, де розглянули: динаміку збору даних щодо пошкоджень об’єктів житлової та соціальної інфраструктури; стан обстеження та формування звітів стосовно тих об’єктів, які не підлягають відновленню; комунікацію з громадськістю (роз’яснення щодо процесів відновлення).

“Відмічаємо позитивну динаміку щодо обстежень у більшості територіальних громад пристоличного регіону. Почалися ремонтні роботи по відновленню пошкоджених об’єктів і ми повинні нарощувати цей показник. Але хочу наголосити, що головне не показники та завдання, а результат”, — заявив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.

Нагадаємо 

Задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже сягають майже 104 млрд доларів.

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