Через дії окупантів збитки, завдані українській інфраструктурі вже сягають майже 104 млрд доларів

Цитата

“Через дії росіян пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або ж окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі, уже сягають майже 104 млрд доларів”, — зазначив міністр.

Деталі

Кубраков додав, що станом на сьогодні вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу.

“Окрім цього, по мірі покращення безпекової ситуації відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни”, — наголосив він.

Міністр зазначив, що в партнерстві з британським бізнесом було створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.